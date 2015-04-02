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Выкрутасы
Отзывы о фильме «Выкрутасы»
Выкрутасы
2010 / Россия
Трейлер
7.6
Оцените
95
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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piklic
2 апреля 2015, 12:51
к сожалению ,сделают кассу...пойдут некоторые, мол другим не понравилось, а я из принципа пойду ,куплю билетик, может другие не правы, не разглядели оригинальный сюжет и удивительную игру супер звезд...зато потом ,просидев чуть больше половины , уходя из зала , будут бубнить себе под нос, ну зачем же я все-таки решился пойти на это.....
2 апреля 2015, 12:51
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Юлитка
2 апреля 2015, 12:51
Многоразовые тут расчехлились окончательно, опускаются до оскорбления актеров и режиссеров, а теперь и других участников форума. Это обсуждение для всех или только для тех, кто с рейтингом выше вашего?
2 апреля 2015, 12:51
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Юлитка
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (кукласмнением, 23/02/2011 - 15:58:52):
Что может заставить человека пойти на Выкрутасы, когда в прокате: "Бьютифул", "127",
Д.Аронофски и братья Коэны?????Чтооооооо?????!!!!!
а почему люди все еще играют в lines и раскладывают пасьянс Паук? Я вот предпочитаю Васаби, но иногда захожу в Макдональдс. И что??? Какие-то тут все гламурные. Понятно, что вкус надо формировать и развивать, но иногда хочется легкого собеседника, чтива или кино. Никто не претендует на лавры Аронофски и Коэнов.
2 апреля 2015, 12:51
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Юлитка
2 апреля 2015, 12:51
и как можно сравнить этот фильм с картиной Аронофски? Черный Лебедь - для любителей триллеров на грани ужасов и фильмов про сумасшедших. После просмотра у меня несколько часов не проходила тошнота от вида протыкаемого пилкой для ногтей лица, отрываемых с кожей заусениц, переломанных ног. Сцена, когда дочь ломает матери дверью руку несколько раз - мне не нужна в моем сознании. Хватает терактов и тех стрессов, что выпадают на МОЮ ЖИЗНЬ. Лично я не хочу смотреть на мир (хотя и всего два часа) глазами шизофреника. Этот фильм - для любителей жанра.
2 апреля 2015, 12:51
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Рима
2 апреля 2015, 12:51
Сходила на фильм вчера, ничего так... Я конечно не скажу, что совсем блеск, ведь изначально задумывалась только спортивная тематика, а потом вклинили Милу с любовной историей...в итоге ни одна из линий не была реализована полностью. Зато сама техника ведения матчей!!!! Я долго смеялась над "уличными техниками" матча)))) Момент про Слабилен интересно сделан, могу предположить что это такая тонкая реклама, продакт плейсмент,ведь существует такое слабительное. Конечно реклама не новость в фильмах Бекмамбетова, зато как в сюжет органично вписали)))) А чего только стоит момент, когда Мила крушила свой торт!! У нее такое лицо было, как в обители зла XDDDDD
2 апреля 2015, 12:51
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Viqsia
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Абсолютно согласна с "Nadir". Милый фильм, каких очень не хватает сегодня. Мы разучились принимать и делать добро, очерствевшие душой мы можем чувствовать только то, что ещё более жестоко, чем мы. Я вот очень была рада, кода моя дочка прослезилась в конце фильма. Для меня это показатель того, что тинейджерам не всё "по барабану". Спасибо, что такие фильмы наконец-то появились среди чернухи и жестокости.
2 апреля 2015, 12:51
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Юлитка
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (comutoxerovato, 28/02/2011 - 14:35:14):
"Черный лебедь" - для почитателей кино, "Выкрутасы" - на любителя... го*на
Очередной "почитатель кино" блеснул воспитанием
2 апреля 2015, 12:51
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Кариночка
2 апреля 2015, 12:51
а мне он очень понравился!!! веселый, трогательный, интересный фильмец!!! Мила Й. сыграла неплохо... лайтовый фильм... ))))✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
этот фильм не вызывает желания даже коментировать его...
2 апреля 2015, 12:51
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто идиотский. «Выкрутасы» мне совсем не понравились. =Р Я ожидала большего. Думала, «крутое название, можно сходить». Бредятина полная. Никому бы не посоветовала это смотреть. Сценарий какой-то идиотский, актерская игра никудышная… Порадовала, наверное, только Мила Йолович. Трейлер был многообещающий, но вообще, все трейлеры нашего отечественного кино многообещающие, а потом оказывается, что это просто дурь, а не фильм.=Р Фильм отстой.=\
2 апреля 2015, 12:51
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел «Выкрутасы». Я надеялся, что наш отечественный кинематограф наконец-то сделает хоть один стоящий фильм. Мои надежды оправдались!:)) Очень понравились шутки. Конечно, были моменты, которые мне не понравились, но в целом фильм суперский.)) Никогда бы не подумал, что в нашей стране все-таки умеют делать интересное кино. =) Вот только жалко, что таких фильмов мало. Таких же интересных практически нет в нашем кинематографе. -_- Это очень грустно. Надеюсь, что наше кино будет совершенствоваться и будем сотрудничать с такими же хорошими актерами, как Мила Йолович, чья игра только добавила плюсов фильму)
2 апреля 2015, 12:51
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Никогда бы не подумала, что отечественное кино может быть таким интересным.:) Меня, во-первых, поразило то, что в одной из главных ролей снималась Мила Йолович, известная актриса из США. Её отличная профессиональная игра хорошо сказалась на фильме. Мне очень понравился фильм ещё и тем, что он был очень смешной. Шутки не злые и можно смело показывать даже детям.:) И вообще сюжет мне понравился. Хотелось бы, чтобы все русские фильмы были такими же смешными и интересными.:))
2 апреля 2015, 12:51
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limonchik
2 апреля 2015, 12:51
Вот, что значит не надо читать чужих отзывов. В свое время не сходила в кинотеатр на этот фильм, начитавшись 4 страницы про то, что "Выкрутасы" г...но. Сейчас посмотрела по телевизору фильм. Милый, добрый, веселый, никаких пошлостей. Хабенский просто прелесть. Ходила в свое время на его спектакль "Калигула". Как он там выкладывался по полной, пот бежал ручьем. А он еще и замечательный комедийный актер. Приятно удивил Ургант, может играть, когда захочет. Мила - красавица.
2 апреля 2015, 12:51
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Д.Аронофски и братья Коэны?????Чтооооооо?????!!!!!
а почему люди все еще играют в lines и раскладывают пасьянс Паук? Я вот предпочитаю Васаби, но иногда захожу в Макдональдс. И что??? Какие-то тут все гламурные. Понятно, что вкус надо формировать и развивать, но иногда хочется легкого собеседника, чтива или кино. Никто не претендует на лавры Аронофски и Коэнов.
Очередной "почитатель кино" блеснул воспитанием
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