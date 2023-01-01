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Будденброки
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Buddenbrooks
Будденброки
2008 / Германия
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5.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Вся информация о фильме
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