В память обо мне, 2007

Переживая тяжелый внутренний кризис, Андреа решает уйти в монастырь. До того времени, пока орден не решит, что он достоин стать монахом, Андреа должен оставаться в монастыре в качестве послушника. Постепенно герой начинает понимать, что религиозное сообщество проповедников, монахов, послушников и отошедших от дел священников – это не только тишина и молитвы. Для послушников монастырь становится вселенной, состоящей из интриг, доносов и постоянных допросов. Очень скоро Андреа решает отказаться от своего намерения. Но посвященному в тайны покинуть орден оказывается не так-то просто.

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