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В память обо мне
Киноафиша Фильмы В память обо мне
In memoria di me

В память обо мне, 2007

2007 / Италия
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Переживая тяжелый внутренний кризис, Андреа решает уйти в монастырь. До того времени, пока орден не решит, что он достоин стать монахом, Андреа должен оставаться в монастыре в качестве послушника. Постепенно герой начинает понимать, что религиозное сообщество проповедников, монахов, послушников и отошедших от дел священников – это не только тишина и молитвы. Для послушников монастырь становится вселенной, состоящей из интриг, доносов и постоянных допросов. Очень скоро Андреа решает отказаться от своего намерения. Но посвященному в тайны покинуть орден оказывается не так-то просто.
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 24 февраля 2007
Возраст 18+
Режиссер
Саверио Костанзо
Саверио Костанзо
В ролях
Христо Живков
Филиппо Тими
Марко Бальяни
Андре Хеннике
Андре Хеннике
Фаусто Руссо Алези
Фаусто Руссо Алези
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В память обо мне 1 постер
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