Ничто, кроме призраков, 2006

История неразделенной любви, несбывшихся надежд и ожиданий, созданная по мотивам бестселлеров Юдит Херманн «Nothing But Ghosts» и «The Summer House, Later». Это пять эпизодов, связанных основной темой: несчастной любви и неприкаянности поколения Х. Где бы ни разворачивались события: в Венеции, на Ямайке, в Берлине, в пустынях Невады или в Исландии, - между героями есть что- то общее. Они путешествуют по разным странам вследствие разных причин, но вскоре каждый из них понимает, что есть нечто, от чего не сбежать, куда бы ты ни поехал - это ты сам…