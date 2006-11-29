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Ничто, кроме призраков Ничто, кроме призраков
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Nichts als Gespenster

Ничто, кроме призраков, 2006

2006 / Германия
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

История неразделенной любви, несбывшихся надежд и ожиданий, созданная по мотивам бестселлеров Юдит Херманн «Nothing But Ghosts» и «The Summer House, Later». Это пять эпизодов, связанных основной темой: несчастной любви и неприкаянности поколения Х. Где бы ни разворачивались события: в Венеции, на Ямайке, в Берлине, в пустынях Невады или в Исландии, - между героями есть что- то общее. Они путешествуют по разным странам вследствие разных причин, но вскоре каждый из них понимает, что есть нечто, от чего не сбежать, куда бы ты ни поехал - это ты сам…

5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 29 ноября 2006
Режиссер
Мартин Гипкенс
В ролях
Аугуст Диль
Аугуст Диль
Мария Симон
Джессика Шварц
Джессика Шварц
Янек Рике
Бригитте Хобмайер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ничто, кроме призраков 1 постер
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