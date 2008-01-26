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Чудо в Берлине
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Das Wunder von Berlin

Чудо в Берлине, 2008

2008 / Германия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Фильм поставлен по мотивам реальной истории Тило Коха, бывшего солдата армии ГДР, служившего на границе, и описывает события за 18 месяцев до падения Берлинской стены. В центре сюжета – обычная семья из Восточной Германии, внутри которой зарождается конфликт интересов и убеждений, отражающих положение дел в стране в целом. Глава семьи Юрген Кайзер – непоколебимый в своих убеждениях офицер «штази», в то время, как его сын – восемнадцатилетний Марко, свободолюбивый парень, больше всего на свете боится стать таким, как отец. Но судьба сыграла с юношей злую шутку: его арестовывают во время панк-концерта, и помочь ему может только отец – взамен Марко должен отправиться на армейскую службу. Оказавшись в армии, бывший бунтарь с удивлением обнаруживает, что ему близки социалистические идеалы, и вскоре превращается в образцового солдата. Это внезапное перевоплощение вызывает беспокойство матери Марко, Ханны, и его любимой девушки Ани, сторонницы движения по борьбе за гражданские права. Постепенно Марко осознает несовершенство и жестокость системы, которой он служит и пытается найти в себе силы противостоять ей.
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 26 января 2008
Возраст 18+
Режиссер
Роланд Зузо Рихтер
В ролях
Костя Улльман
Костя Улльман
Каролина Херфурт
Каролина Херфурт
Андре Хеннике
Андре Хеннике
Джесин Кукровски
Тино Мьюэс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чудо в Берлине 1 постер
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