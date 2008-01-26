Чудо в Берлине, 2008

Фильм поставлен по мотивам реальной истории Тило Коха, бывшего солдата армии ГДР, служившего на границе, и описывает события за 18 месяцев до падения Берлинской стены. В центре сюжета – обычная семья из Восточной Германии, внутри которой зарождается конфликт интересов и убеждений, отражающих положение дел в стране в целом. Глава семьи Юрген Кайзер – непоколебимый в своих убеждениях офицер «штази», в то время, как его сын – восемнадцатилетний Марко, свободолюбивый парень, больше всего на свете боится стать таким, как отец. Но судьба сыграла с юношей злую шутку: его арестовывают во время панк-концерта, и помочь ему может только отец – взамен Марко должен отправиться на армейскую службу. Оказавшись в армии, бывший бунтарь с удивлением обнаруживает, что ему близки социалистические идеалы, и вскоре превращается в образцового солдата. Это внезапное перевоплощение вызывает беспокойство матери Марко, Ханны, и его любимой девушки Ани, сторонницы движения по борьбе за гражданские права. Постепенно Марко осознает несовершенство и жестокость системы, которой он служит и пытается найти в себе силы противостоять ей.

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