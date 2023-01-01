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Будденброки Будденброки
Киноафиша Фильмы Будденброки Будденброки, 2008: актеры и роли
Buddenbrooks Будденброки 2008 / Германия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Будденброки, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Генрих Брелер
В ролях
Армин Мюллер-Шталь Армин Мюллер-Шталь Armin Mueller-Stahl Ирис Бербен Iris Berben Джессика Шварц Джессика Шварц Jessica Schwarz Аугуст Диль Аугуст Диль August Diehl Рабан Билинг Raban Bieling Андре Хеннике Андре Хеннике André Hennicke Мартин Хорн Martin Horn Федья ван Хюэт Сильвестр Грот Сильвестр Грот Sylvester Groth Николас Райнке Ина Хольст Ina Holst Нина Пролль Nina Proll
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
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2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
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