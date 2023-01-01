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Будденброки
Будденброки, 2008: актеры и роли
Buddenbrooks
Будденброки
2008 / Германия
Трейлер
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Будденброки, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Генрих Брелер
В ролях
Армин Мюллер-Шталь
Armin Mueller-Stahl
Ирис Бербен
Iris Berben
Джессика Шварц
Jessica Schwarz
Аугуст Диль
August Diehl
Рабан Билинг
Raban Bieling
Андре Хеннике
André Hennicke
Мартин Хорн
Martin Horn
Федья ван Хюэт
Сильвестр Грот
Sylvester Groth
Николас Райнке
Ина Хольст
Ina Holst
Нина Пролль
Nina Proll
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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