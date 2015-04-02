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Любовь-морковь 3 Любовь-морковь 3
Киноафиша Фильмы Любовь-морковь 3 Отзывы о фильме «Любовь-морковь 3»
Любовь-морковь 3 2010 / Россия
7.4 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 3.8
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Отзывы о фильме «Любовь-морковь 3»

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makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Насколько скучными были первые серии, стало даже интересно, что сделают в последней, раз всем так понравилось смотреть, что сделали аж целых три. Плюс рекламы, конечно, столько было! Поэтому пошли смотреть «Любовь-морковь 3». В итоге получилось очередное переселение душ – на этот раз поменялись телами Куценко со своим кино-отцом Владимиром Меньшовым, и Кристина Орбакайте с кино-мамой Лией Ахеджаковой. Зрелище для любителей нашей старой актерской гвардии и историей с моралью. Больше этот фильм вряд ли что-то спасает. Но смотреть можно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Ну сколько уже можно, зло аж берет. Почему деньги уходят на такую белиберду, а в нормальное кино не вкладывают? Меня таки на этот фильм затащили, как я не сопротивлялся. Ну, и что в итоге? Невнятное зрелище, унылые шутки, посредственная игра актеров. Уже набившая оскомину история с переселением, чтобы лучше понять друг друга. И какое-то всеобщее помешательство – все же идут. Привыкли, наверное. «Любовей-морковей» 1 и 2 насмотрелись, теперь, как же, сериал, надо досмотреть. Но тоска! Почти два часа мучения! Хотя некоторые были другого мнения…
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Очень поучительная, милая и веселая история о взаимопонимании людей разных поколений получилась, я считаю. В данном случае – детей и родителей старшего поколения. Звездный актерский состав – к традиционным Куценко – Орбакайте – Казакову – Урганту в «Любови-моркови 3» присоединились Владимир Меньшов и Лия Ахеджакова. Смотреть было смешно и приятно. Интересно, кто с кем поменяется в ЛМ-4? Ургант разделится на обоих Голубевых, а Голубевы переселятся в одного Урганта, чтобы достичь взаимопонимания начальник – подчиненный? Да, интересно бы дождаться продолжения)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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