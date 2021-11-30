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Михаил Козаков
Михаил Козаков
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Михаил Козаков
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Дата рождения
14 октября 1934
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
22 апреля 2011
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Михаил Козаков
Режиссер, актер. Родился 14 октября 1934 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Михаил Козаков
Сказка. Есть...
семейный
2012, Россия
6.0
Борис Годунов
драма
2011, Россия
6.0
Хранители сети
боевик, фантастика
2009, Россия
4.0
Сдвиг
приключения, криминал
2006, Россия
6.0
Чудная долина
мелодрама, комедия
2004, Россия
7.0
Ужин в четыре руки
исторический, мюзикл
2000, Россия
7.0
24 чaса
криминал, драма
2000, Россия
5.0
Мания Жизели
биография
1995, Россия
6.0
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