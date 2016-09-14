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Андрей Ургант
Андрей Ургант
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Андрей Ургант
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Дата рождения
28 ноября 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Личные связи
Иван Ургант
отец и сын
Биография Андрея Урганта
Родился 28 ноября 1956 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Андрея Урганта
Новая жизнь
драма
2020, Россия
5.0
Мамы 3
комедия, семейный
2014, Россия
4.0
Моя безумная семья
комедия
2011, Россия
6.0
Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия
2008, Россия
7.0
Травести
мелодрама
2006, Россия
6.0
Барабаниада
мюзикл, комедия
1993, Россия / Франция
7.0
Биндюжник и король
комедия, драма, мюзикл
1989, СССР
6.0
Снегурочку вызывали?
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1985, СССР
5.0
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2 комментария
30 марта 2022 09:40
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