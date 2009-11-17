Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Blind Side
Poster of The Blind Side
Рейтинги
7.7 IMDb Rating: 7.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Blind Side

The Blind Side

The Blind Side 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The story of Michael Oher, a homeless and traumatized boy who became an All American football player and first round NFL draft pick with the help of a caring woman and her family.
The Blind Side - trailer
The Blind Side  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2009
Online premiere 27 February 2010
World premiere 17 November 2009
Release date
17 November 2009 Russia 16+
25 February 2010 Australia
19 March 2010 Brazil
6 May 2010 Denmark
20 November 2009 Estonia
24 March 2010 Germany
25 March 2010 Great Britain
21 July 2010 Greece
26 March 2010 Ireland
25 March 2010 Israel
17 November 2009 Kazakhstan
20 November 2009 Mexico
25 March 2010 Netherlands
25 March 2010 Portugal
15 April 2010 South Korea 12
18 June 2010 Spain
20 November 2009 USA
17 November 2009 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $29,000,000
Worldwide Gross $309,231,694
Production Alcon Entertainment, 3 Arts Entertainment, Left Tackle Pictures
Also known as
The Blind Side, Un sueño posible, Um Sonho Possível, Невидимая сторона, A szív bajnokai, Blind Side - Die große Chance, Elämä pelissä, Góc Khuất, Görünməyən tərəfi, Hizdamnut shnia, Ko'rinmas tomon, Kör Nokta, L'éveil d'un champion, Mehr hududi, Mia shesi storgis, Nematoma pusė, Pime nurk, Povestea unui campion, Priča o prvaku, Splnený sen, The blind side: Un somni possible, The Blind Side: Un sueño posible, Wielki Mike, Zgodba o prvaku, Zrození šampiona, Μια σχέση στοργής, Көрінбейтін жағы, Невидима зона, Невидима сторона, Невидљива страна, しあわせの隠れ場所, 守護有心人, 弱点, 攻其不備
Director
John Lee Hancock
John Lee Hancock
Cast
Sandra Bullock
Sandra Bullock
Kathy Bates
Kathy Bates
Tim McGraw
Tim McGraw
Rhoda Griffis
Rhoda Griffis
Quinton Aaron
Cast and Crew
Similar films for The Blind Side
Les seigneurs 5.9
Les seigneurs (2012)
Fedya. Narodnyy futbolist 7.4
Fedya. Narodnyy futbolist (2024)
Gifted 7.8
Gifted (2017)
Hidden Figures 7.6
Hidden Figures (2017)
Sully 7.6
Sully (2016)
Concussion 7.0
Concussion (2015)
The Theory of Everything 7.6
The Theory of Everything (2014)
Unbroken 7.4
Unbroken (2014)
42 7.5
42 (2013)
The Help 7.9
The Help (2011)
Moneyball 7.6
Moneyball (2011)
The Proposal 7.5
The Proposal (2009)

Film rating

7.7
Rate 24 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  557
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Michael Oher Courage is a hard thing to figure. You can have courage based on a dumb idea or mistake, but you're not supposed to question adults, or your coach or your teacher, because they make the rules. Maybe they know best, but maybe they don't. It all depends on who you are, where you come from. Didn't at least one of the six hundred guys think about giving up, and joining with the other side? I mean, valley of death that's pretty salty stuff. That's why courage it's tricky. Should you always do what others tell you to do? Sometimes you might not even know why you're doing something. I mean any fool can have courage. But honor, that's the real reason for you either do something or you don't. It's who you are and maybe who you want to be. If you die trying for something important, then you have both honor and courage, and that's pretty good. I think that's what the writer was saying, that you should hope for courage and try for honor. And maybe even pray that the people telling you what to do have some, too.
Film Trailers All trailers
The Blind Side - trailer
The Blind Side Trailer
The Blind Side - репортаж о съемках
The Blind Side Репортаж о съемках
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Blind Side
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more