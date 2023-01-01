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Невидимая сторона Невидимая сторона
Киноафиша Фильмы Невидимая сторона Награды и номинации фильма Невидимая сторона
The Blind Side Невидимая сторона 2009 / США
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Невидимая сторона

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая женская роль
Победитель
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучшая женская роль
Номинант
Прорыв года
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
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Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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Праздники
2023, Россия, комедия
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2023, США, боевик, биография, драма
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