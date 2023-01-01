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Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
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Невидимая сторона
Невидимая сторона, 2009: актеры и роли
The Blind Side
Невидимая сторона
2009 / США
Трейлер
7.5
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Невидимая сторона, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Ли Хэнкок
John Lee Hancock
В ролях
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Кэти Бейтс
Kathy Bates
Тим МакГроу
Tim McGraw
Рода Гриффис
Rhoda Griffis
Куинтон Аарон
Quinton Aaron
Эшли ЛиКонте Кэмпбелл
Лили Коллинз
Lily Collins
Джа Хед
Рэй МакКиннон
Ray McKinnon
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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