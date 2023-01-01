Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Хатико: самый верный друг
Фильмы похожие на Хатико: самый верный друг
Hachiko: A Dog's Story
Хатико: самый верный друг
2009 / США
Смотреть трейлер
9.0
Оцените
352
голоса
Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Хатико: самый верный друг
Вся информация о фильме
Собачья жизнь
драма, комедия
2017, США
8.0
Белый бог
драма
2014, Венгрия / Германия / Швеция
4.0
Семь дней Химавари и ее щенков
драма
2012, Япония
6.0
Самый близкий друг
драма
2012, США
4.0
Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама
2005, США
7.0
Балто
приключения, семейный, анимация
1995, США
7.0
Путь домой
приключения, семейный
2019, США
8.0
Собачья жизнь 2
семейный
2019, США
8.0
Тайна Коко
анимация, приключения
2017, США
8.0
Уличный кот по кличке Боб
драма
2016, Великобритания
7.0
Головоломка
анимация
2015, США
7.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Марли и я 2
комедия, семейный
2011, США / Канада
3.0
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка
2010, США
8.0
Вверх
анимация, семейный, приключения
2009, США
7.0
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
8.0
Рататуй
комедия, семейный, анимация
2007, США
8.0
Мой отец и мой сын
драма
2005, Турция
8.0
Суперсемейка
комедия, семейный, боевик, приключения, анимация
2004, США
7.0
В поисках Немо
семейный, комедия, анимация, приключения
2003, США
7.0
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.0
Дети небес
драма, семейный
1997, Иран
8.0
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
8.0
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения
1992, США
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить