Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хатико: самый верный друг Хатико: самый верный друг
Киноафиша Фильмы Хатико: самый верный друг Фильмы похожие на Хатико: самый верный друг
Hachiko: A Dog's Story Хатико: самый верный друг 2009 / США
9.0 Оцените
352 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Хатико: самый верный друг

Вся информация о фильме
Собачья жизнь
Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.0
Белый бог
Белый бог
драма 2014, Венгрия / Германия / Швеция
4.0
Семь дней Химавари и ее щенков
Семь дней Химавари и ее щенков
драма 2012, Япония
6.0
Самый близкий друг
Самый близкий друг
драма 2012, США
4.0
Белый плен
Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама 2005, США
7.0
Балто
Балто
приключения, семейный, анимация 1995, США
7.0
Путь домой
Путь домой
приключения, семейный 2019, США
8.0
Собачья жизнь 2
Собачья жизнь 2
семейный 2019, США
8.0
Тайна Коко
Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.0
Уличный кот по кличке Боб
Уличный кот по кличке Боб
драма 2016, Великобритания
7.0
Головоломка
Головоломка
анимация 2015, США
7.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.0
Марли и я 2
Марли и я 2
комедия, семейный 2011, США / Канада
3.0
Как приручить дракона
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка 2010, США
8.0
Вверх
Вверх
анимация, семейный, приключения 2009, США
7.0
ВАЛЛ-И
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация 2008, США
8.0
Рататуй
Рататуй
комедия, семейный, анимация 2007, США
8.0
Мой отец и мой сын
Мой отец и мой сын
драма 2005, Турция
8.0
Суперсемейка
Суперсемейка
комедия, семейный, боевик, приключения, анимация 2004, США
7.0
В поисках Немо
В поисках Немо
семейный, комедия, анимация, приключения 2003, США
7.0
Корпорация Монстров
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
8.0
Дети небес
Дети небес
драма, семейный 1997, Иран
8.0
Король Лев
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация 1994, США
8.0
Аладдин
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения 1992, США
8.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше