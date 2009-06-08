Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hachi: A Dog's Tale
Poster of Hachi: A Dog's Tale
Рейтинги
8.5 IMDb Rating: 8.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Hachi: A Dog's Tale

Hachi: A Dog's Tale

Hachiko: A Dog's Story 18+
Напомним о выходе в прокат
Hachi: A Dog's Tale - trailer in russian
Hachi: A Dog's Tale  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2009
Online premiere 20 October 2010
World premiere 8 June 2009
Release date
22 October 2009 Russia Вольга 12+
20 May 2010 Argentina
12 November 2009 Armenia
20 November 2009 Austria
22 October 2009 Belarus
23 December 2009 Belgium
13 September 2012 Bolivia
25 September 2009 Brazil
16 September 2010 Chile
18 February 2010 Croatia
2 April 2010 Finland
9 June 2010 France
11 November 2009 Germany
12 March 2010 Great Britain
18 May 2010 Greece
7 January 2010 Hong Kong
16 March 2010 Indonesia
12 March 2010 Ireland
18 February 2010 Israel
16 October 2009 Italy
8 August 2009 Japan
22 October 2009 Kazakhstan
4 August 2011 Kuwait
24 December 2009 Lebanon
21 October 2010 Malaysia
9 April 2010 Mexico
17 December 2009 Netherlands
25 June 2010 Panama
11 November 2010 Peru
30 September 2010 Portugal
8 June 2009 Romania 15
21 January 2010 Singapore
16 April 2010 South Africa
18 February 2010 South Korea
6 November 2009 Spain
22 January 2010 Sweden
8 January 2010 Taiwan
4 March 2010 Thailand
8 April 2010 UAE
13 June 2009 USA
22 October 2009 Ukraine
15 October 2010 Uruguay
MPAA G
Budget $16,000,000
Worldwide Gross $46,749,646
Production Stage 6 Films, Inferno Distribution, Hachiko
Also known as
Hachi: A Dog's Tale, Siempre a tu lado, Hachiko: A Dog's Story, Hatchi, Siempre a su lado, Hachi, HACHI 約束の犬, Hachi: Bir Köpeğin Hikâyesi, Hachi: Yakusoku no inu, Hachiko - Amigo para Sempre, Hachiko - Eine wunderbare Freundschaft, Hachiko - En vän för livet, Hachiko - en ven for livet, Hachiko - Il tuo migliore amico, Hachiko - Tarina uskollisuudesta, Hachiko: Chú Chó Trung Thành, Hachiko: I istoria enos skylou, Hachiko: Povestea unui câine, Hachiko: Priča o psu, Hachiko: Η ιστορία ενός σκύλου, Hačiko, Hačikó - příběh psa, Hačikó: Príbeh psa, Hačiko. Šuns istorija, Hacsi, a leghűségesebb barát, Hatiko - uzticamais draugs, Hatiko: Ən sadiq dost, Mój przyjaciel Hachiko, Sempre al teu costat, Hachiko, Sempre ao Seu Lado, Siempre a tu lado (Hachiko), Ühe koera lugu, Xatiko: Eng sodiq do'st, Хатико: самый верный друг, Хатіко: Вірний друг, Хаціка, Хачико: Историята на едно куче, Хачико: Прича о псу, 忠犬传奇, 忠犬八公的故事, 忠犬小八, 秋田犬八千
Director
Lasse Hallström
Lasse Hallström
Cast
Richard Gere
Richard Gere
Joan Allen
Joan Allen
Jason Alexander
Jason Alexander
Cast and Crew
Similar films for Hachi: A Dog's Tale
Eight Below 7.6
Eight Below (2005)
White God 5.6
White God (2014)
Darling Companion 5.1
Darling Companion (2012)
Seven Days of Himawari and Her Puppies 6.5
Seven Days of Himawari and Her Puppies (2012)
Balto 7.1
Balto (1995)
A Dog's Purpose 7.8
A Dog's Purpose (2017)
The Friend 6.7
The Friend (2024)
Palma 2 7.4
Palma 2 (2024)
A Dog's Journey 8.0
A Dog's Journey (2019)
A Dog's Way Home 7.4
A Dog's Way Home (2019)
Coco 8.5
Coco (2017)
A Street Cat Named Bob 7.2
A Street Cat Named Bob (2016)

Film rating

8.5
Rate 378 votes
8.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  45
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Максим Аладов 5 November 2020, 09:53
Очень эмоционально! Невозможно смотреть и ничего не испытывать! Отличается от оригинальной истории, но это не делает фильм плохим, это делает его режиссёрским!
Тарас Филинцев 4 November 2020, 14:28
Отличное кино для всей семьи. Хороший пример детям, чтобы показать какой преданностью обладают животные)
Quotes
Ken [Talking in Japanese] It's been a year, hasn't it? I wake up sometimes in the middle of the night and think about Parker. He was a good friend. I understand how you feel. Hachi, my friend, Parker is never coming home. But if Hachiko wants to wait, then Hachiko should wait. You want to wait for him, don't you? Have a long life, Hachi.
Film Trailers All trailers
Hachi: A Dog's Tale - trailer in russian
Hachi: A Dog's Tale Trailer in russian
Hachi: A Dog's Tale - trailer
Hachi: A Dog's Tale Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Hachi: A Dog's Tale
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more