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Кэри-Хироюки Тагава
Cary-Hiroyuki Tagawa
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Персоны
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава
Cary-Hiroyuki Tagawa
Дата рождения
27 сентября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Хигаси-Адзабу, Япония
Место смерти
Санта-Барбара, США
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Биография Кэри-Хироюки Тагава
Родился 27 сентября 1950 года. Токио, Япония.
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2016, США / Россия
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драма, фантастика, триллер
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Иерей-Сан. Исповедь самурая
Ierey-san. Ispoved samuraya
боевик, драма
2015, Россия
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