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Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава
Cary-Hiroyuki Tagawa
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Кэри-Хироюки Тагава
Cary-Hiroyuki Tagawa
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Дата рождения
27 сентября 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кэри-Хироюки Тагава
Родился 27 сентября 1950 года. Токио, Япония.
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Фильмография Кэри-Хироюки Тагава
Кубо. Легенда о самурае
анимация
2016, США
7.0
Разборка в Маниле
боевик
2016, США / Россия
5.0
Весь мир у наших ног
приключения, боевик
2015, Казахстан
3.0
Иерей-Сан. Исповедь самурая
боевик, драма
2015, Россия
6.0
Малыш
драма, военный, комедия
2015, США / Мексика
7.0
Железный кулак 2
2014, США
4.0
47 ронинов
драма, боевик
2013, США
7.0
Теккен
драма, боевик, фэнтези, приключения, фантастика
2009, США / Япония
7.0
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К выходу на российские экраны готовится фильм «Разборка в Маниле» (Showdown in Manila). По случаю промо-кампании члены актёрского состава посетили Санкт-Петербург и ответили на вопросы журналистов.
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13 февраля 2016 00:00
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