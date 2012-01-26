История вращается вокруг женщины Бет, которая в зимний день недалеко от автострады спасает потрепанную собаку. Поскольку муж героини Джозеф постоянно отсутствует по своим делам и она вынуждена всё время проводить в одиночестве, между ней и домашним питомцем быстро устанавливаются тёплые отношения.

Во время поездки в их загородный дом на свадьбу дочери, супруг теряет собаку, после чего потрясённая произошедшим Бет уговаривает оставшихся гостей помочь ей с поисками. Люди разбиваются на группы и с воодушевлением приступают к делу, которое оказывается для них то комичным, то мучительным, а иногда и весьма эмоциональным.