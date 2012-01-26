История вращается вокруг женщины Бет, которая в зимний день недалеко от автострады спасает потрепанную собаку. Поскольку муж героини Джозеф постоянно отсутствует по своим делам и она вынуждена всё время проводить в одиночестве, между ней и домашним питомцем быстро устанавливаются тёплые отношения.
Во время поездки в их загородный дом на свадьбу дочери, супруг теряет собаку, после чего потрясённая произошедшим Бет уговаривает оставшихся гостей помочь ей с поисками. Люди разбиваются на группы и с воодушевлением приступают к делу, которое оказывается для них то комичным, то мучительным, а иногда и весьма эмоциональным.
|26 января 2012
|Россия
|16+
|9 августа 2012
|Греция
|3 декабря 2012
|Дания
|26 января 2012
|Казахстан
|19 июля 2012
|Португалия
|20 апреля 2012
|США
|26 января 2012
|Украина
|6 июля 2013
|Франция