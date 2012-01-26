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Постер фильма Самый близкий друг
5.1
Самый близкий друг - Трейлер
Киноафиша Фильмы Самый близкий друг
5.1

Самый близкий друг

, 2012
Darling Companion
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Самый близкий друг
5.1
Самый близкий друг - Трейлер
Самый близкий друг  Трейлер

О фильме

История вращается вокруг женщины Бет, которая в зимний день недалеко от автострады спасает потрепанную собаку. Поскольку муж героини Джозеф постоянно отсутствует по своим делам и она вынуждена всё время проводить в одиночестве, между ней и домашним питомцем быстро устанавливаются тёплые отношения.

Во время поездки в их загородный дом на свадьбу дочери, супруг теряет собаку, после чего потрясённая произошедшим Бет уговаривает оставшихся гостей помочь ей с поисками. Люди разбиваются на группы и с воодушевлением приступают к делу, которое оказывается для них то комичным, то мучительным, а иногда и весьма эмоциональным.

В ролях

Дайан Китон
Дайан Китон
Beth
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Джозеф
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист
Penny
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Russell
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Grace
Марк Дюпласс
Марк Дюпласс
Bryan
Айелет Зурер
Айелет Зурер
Carmen
Сэм Шепард
Сэм Шепард
Sheriff Morris
Линдсей Слоун
Линдсей Слоун
Ellie
Джей Али
Джей Али
Sam
Режиссер Лоуренс Кэздан
Сценарист Мег Кэздан, Лоуренс Кэздан
Композитор Джеймс Ньютон Ховард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 4 июля 2012
Премьера в мире 26 января 2012
Дата выхода
26 января 2012 Россия 16+
9 августа 2012 Греция
3 декабря 2012 Дания
26 января 2012 Казахстан
19 июля 2012 Португалия
20 апреля 2012 США
26 января 2012 Украина
6 июля 2013 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $1 157 257
Производство Werc Werk Works, Kasdan Pictures, Likely Story
Другие названия
Darling Companion, ¡Por fin solos!, Por fin solos, Atithasi syntrofia, Brangioji pakeleivė, Can Yoldaşım, Charmant compagnon, Chú Chó Đáng Yêu, Darling Companion - Ein Hund fürs Leben, Darling Companion - Un caro compagno, Drahoušek k zakousnutí, Drahý priateľ, Egy drága társ, Etzem ha'inyan, Fiel Companheiro, Freeway et nous, Per fi sols!, Querido Companheiro, Su fiel compañía, Towarzysz na życie, Ατίθαση συντροφιά, Самый близкий друг, 亲爱伴侣, 愛狗在心眼難開, 犬と私とダンナのカンケイ, Darling Companion - Alla ricerca della felicità

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Самый близкий друг - Трейлер
Самый близкий друг Трейлер
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Отзывы о фильме

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