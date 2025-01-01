Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закро Сахвадзе
Закро Сахвадзе Zakro Sakhvadze
Киноафиша Персоны Закро Сахвадзе

Закро Сахвадзе

Zakro Sakhvadze

Карьера
Актер

Популярные фильмы

Мимино 8.2
Мимино (1978)

Фильмография Закро Сахвадзе

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Мимино 8.2
Мимино Mimino
комедия 1978, СССР
Смотреть трейлер
Новости личной жизни Закро Сахвадзе
Варлаама спустя 46 лет не узнать: где живет и как выглядит племянник Мимино (фото)
Варлаама спустя 46 лет не узнать: где живет и как выглядит племянник Мимино (фото)
Стриптиз Светличной помнил весь СССР, а что насчет остальных танцев? Угадайте 6 фильмов Гайдая только по одному кадру (тест)
HBO выпускает новый криминальный сериал, и ему уже пророчат успех «Настоящего детектива»: будет еще мрачнее и интереснее
Такого никто не ожидал: кто оказался убийцей в сериале «Однажды в Залесье»?
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет
Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше