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Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
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Вахтанг Кикабидзе
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Дата рождения
19 июля 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Вахтанг Кикабидзе
Родился 19 июля 1938 года. Тбилиси, СССР (Грузия).
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Фильмография Вахтанг Кикабидзе
Дед 005
комедия
2013, Россия
6.0
Королева
комедия
2008, Россия
2.0
Фортуна
комедия
2000, Россия
6.0
ТАСС уполномочен заявить…
приключения, детектив
1984, СССР
7.0
Три оплеухи
мюзикл, фэнтези
1982, СССР
6.0
Будь здоров, дорогой!
комедия
1981, СССР
6.0
До встречи, друг...
комедия, короткометражный
1980, СССР
0.0
Мимино
комедия
1978, СССР
8.0
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Новый сезон «Сватов» выйдет в России в конце декабря
После долгих лет проблем с производством новые серии наконец появятся на экранах.
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21 декабря 2021 16:28
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«Навяжут дружбу с Россией»: Ширвиндт предостерег Кикабидзе от общения со звездами «Сватов»
Буба пожелал старому другу долголетия, а тот посоветовал ему не связываться с плохой компанией.
8 комментариев
21 июля 2021 09:03
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