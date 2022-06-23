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Елена Проклова
Елена Проклова
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Елена Проклова
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Дата рождения
2 сентября 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Елена Проклова
Родилась 2 сентября 1953 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Елена Проклова
А мама лучше!
мелодрама, комедия
2010, Россия
1.0
Желтый карлик
комедия
2001, Россия
6.0
А спать с чужой женой, хорошо?!
мелодрама, драма
1992, Россия
3.0
Идеальное преступление
детектив, фантастика
1989, СССР
6.0
Запомните меня такой
драма
1987, СССР
8.0
Из жизни начальника уголовного розыска
криминал, драма
1983, СССР
6.0
Мы жили по соседству
мелодрама, драма
1982, СССР
6.0
Будьте моим мужем
комедия
1981, СССР
6.0
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23 июня 2022 16:55
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19 июня 2022 09:37
«Могу себе позволить»: Проклова похвалилась огромной пенсией перед россиянами
Знаменитость предпочла быть честной с поклонниками.
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