Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Котэ Даушвили
Kote Daushvili
Киноафиша
Персоны
Котэ Даушвили
Котэ Даушвили
Kote Daushvili
Дата рождения
16 мая 1909
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
5 июля 1980
Место рождения
Баку, Азербайджан
Популярные фильмы
8.2
Мимино
(1978)
7.1
Чермен
(1970)
6.9
Древо желания
(1976)
Фильмография Котэ Даушвили
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Приключения
Год
Все
1978
1976
1970
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
8.2
Мимино
Mimino
комедия
1978, СССР
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.6
Звезда надежды
Huso astgh
исторический, военный, драма
1978, СССР
6.9
Древо желания
Natvris khe
драма
1976, Грузия / СССР
7.1
Чермен
Chermen
приключения
1970, СССР
HBO выпускает новый криминальный сериал, и ему уже пророчат успех «Настоящего детектива»: будет еще мрачнее и интереснее
Эти 3 уютных и смешных аниме идеально подходят для расслабления: еще и короткие — можно осилить за выходные
«Я просто сидел в тишине с комом в горле»: зрители и критики признали «Долгую прогулку» Кинга одной из сильнейших экранизаций
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»
«Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667