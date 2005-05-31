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Арчил Гомиашвили
Арчил Гомиашвили
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Арчил Гомиашвили
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Дата рождения
23 марта 1926
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
31 мая 2005
Место рождения
Чиатура, СССР (Грузия)
Биография Арчила Гомиашвили
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Фильмография Арчила Гомиашвили
Сталинград
драма, военный, исторический
1989, СССР / США / Чехословакия / ГДР
6.0
Золотое руно
приключения
1982, СССР
6.0
Мимино
комедия
1978, СССР
8.0
12 стульев
комедия
1971, Россия
9.0
Лично известен
исторический, биография
1957, СССР
5.0
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