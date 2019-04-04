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Георгий Данелия
Георгий Данелия
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Георгий Данелия
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Дата рождения
25 августа 1930
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
4 апреля 2019
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Георгий Данелия
Сценарист, актер, режиссер. Родился 25 августа 1930. Тбилиси, Грузия, СССР.
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Фильмография Георгий Данелия
Ку! Кин-дза-дза
анимация, комедия, фантастика
2013, Россия
6.0
Фортуна
комедия
2000, Россия
6.0
Орел и решка
мелодрама, комедия
1995, Россия
7.0
Настя
мистика, комедия
1993, Россия
7.0
Паспорт
комедия, приключения, драма
1990, СССР
7.0
Кин-дза-дза
фантастика, драма, комедия
1986, СССР
8.0
Слезы капали
комедия, драма, сказка
1982, СССР
7.0
Осенний марафон
комедия, мелодрама, драма
1979, СССР
8.0
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Ушёл из жизни режиссёр Георгий Данелия
Кинематографисту было 88 лет.
Написать
4 апреля 2019 14:55
На «Ленфильме» пройдет концерт «Киношлягеры Андрея Петрова»
1 октября 2018 года в рамках «Международного дня музыки» на площадке киностудии «Ленфильм» состоится концерт «Киношлягеры Андрея Петрова» - неувядающей
Написать
27 сентября 2018 14:21
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Кто написал музыку к фильму «Джентльмены удачи»?
Композитором фильма «Джентльмены удачи» является Геннадий Гладков.
Написать
25 ноября 2021 13:49
Кто поет песни в фильме «Джентльмены удачи»?
Песню «Белые снежинки кружатся с утра» из фильма «Джентльмены удачи», которая негласно считается заглавной музыкальной темой фильма, исполнил Детский хор Института художественного воспитания АПН СССР.
Написать
22 ноября 2021 15:10
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