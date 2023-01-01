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Киноафиша Фильмы Мумия возвращается Мумия возвращается, 2001: актеры и роли
The Mummy Returns Мумия возвращается 2001 / США
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Мумия возвращается, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Соммерс Stephen Sommers
В ролях
Брендан Фрейзер Брендан Фрейзер Brendan Fraser Рэйчел Вайс Рэйчел Вайс Rachel Weisz Джон Ханна Джон Ханна John Hannah Одед Фер Одед Фер Oded Fehr Патрисия Веласкес Патрисия Веласкес Patricia Velasquez Арнольд Вослу Arnold Vosloo
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