Адевале Акинойе-Агбаже появился на свет 22 августа 1967 года в Лондоне в районе Ислингтон. Его родители иммигрировали из Нигерии. Впоследствии Адевале часто играл африканцев, несмотря на то, что его детство прошло в Великобритании. Он специально использовал нигерийский акцент, хотя вне экрана говорит как истинный британец.

У актера есть четыре родные сестры. После окончания школы Адевале поступил в лондонский Королевский колледж, откуда вышел магистром в сфере юриспруденции. До того как Адевале пришел в киноиндустрию, он успешно работал моделью в Италии и во Франции.

Дебют Адевале состоялся в 1991 году, когда он снялся в музыкальном видео на песню Jealousy коллектива Pet Shop Boys. А широкую узнаваемость во всем мире он приобрел после участия в картине "Мумия возвращается", а также многосерийных проектах "Остаться в живых" и "Тюрьма ‘OZ’" на телеканале НВО. Последняя киноработа получила высокие оценки критиков. Примечательно, что актер сам придумал шляпу для его героя Симона по аналогии с головными уборами, которые он видел на членах банд в Лондоне. Акинойе-Агбаже попробовал себя в качестве сценариста, а также планирует снять картину по мотивам собственной биографии.

Адевале основательно подходит к каждой новой роли. По признанию актера, он целый день вживается в образ, чтобы лучше познать характер своего героя.