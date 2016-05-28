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Адевале Акинойе-Агбаже

Adewale Akinnuoye-Agbaje
Адевале Акинойе-Агбаже
Адевале Акинойе-Агбаже Adewale Akinnuoye-Agbaje
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Дата рождения
22 августа 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
188 см
Биография Адевале Акинойе-Агбаже

Адевале Акинойе-Агбаже появился на свет 22 августа 1967 года в Лондоне в районе Ислингтон. Его родители иммигрировали из Нигерии. Впоследствии Адевале часто играл африканцев, несмотря на то, что его детство прошло в Великобритании. Он специально использовал нигерийский акцент, хотя вне экрана говорит как истинный британец.

У актера есть четыре родные сестры. После окончания школы Адевале поступил в лондонский Королевский колледж, откуда вышел магистром в сфере юриспруденции. До того как Адевале пришел в киноиндустрию, он успешно работал моделью в Италии и во Франции.

Дебют Адевале состоялся в 1991 году, когда он снялся в музыкальном видео на песню Jealousy коллектива Pet Shop Boys. А широкую узнаваемость во всем мире он приобрел после участия в картине "Мумия возвращается", а также многосерийных проектах "Остаться в живых" и "Тюрьма ‘OZ’" на телеканале НВО. Последняя киноработа получила высокие оценки критиков. Примечательно, что актер сам придумал шляпу для его героя Симона по аналогии с головными уборами, которые он видел на членах банд в Лондоне. Акинойе-Агбаже попробовал себя в качестве сценариста, а также планирует снять картину по мотивам собственной биографии.

Адевале основательно подходит к каждой новой роли. По признанию актера, он целый день вживается в образ, чтобы лучше познать характер своего героя.

Интересные факты о Адевале Акинойе-Агбаже
  • Адевале является буддистом и входит в состав японской организации Сока Гаккай.
  • Адевале владеет четырьмя языками, среди которых английский, итальянский, суахили и язык йоруба, на котором говорили его родители. Кроме того, он немного говорит на французском.
  • В 2005 году Адевале получил премию Гильдии американских киноактеров как участник лучшего актерского состава в драматическом сериале "Остаться в живых".
  • Адевале попросил сценаристов "Остаться в живых" убрать персонажа Эко Тунда из проекта после смерти своих отца и матери.
  • Адевале неплохо играет на трубе.
Фильмография Адевале Акинойе-Агбаже
Билал
Билал
анимация, боевик, приключения 2015, ОАЭ
7.0
Помпеи
Помпеи
приключения, драма, мелодрама, боевик 2014, США / Германия
5.0
Энни
Энни
мюзикл, комедия, семейный, драма 2014, США
7.0
Неизбежное поражение Мистера и Пита
Неизбежное поражение Мистера и Пита
драма 2013, США
7.0
Бросок Кобры
Бросок Кобры
боевик 2009, США
7.0
Хортон
Хортон
семейный, анимация, приключения 2008, США
7.0
Идентификация Борна
Идентификация Борна
триллер 2002, США / Германия / Чехия
7.0
Легионер
Легионер
драма, приключения 1998, США
6.0
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28 мая 2016 18:34
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