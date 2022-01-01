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Алан Армстронг
Алан Армстронг
Alun Armstrong
О персоне
Фильмография
Алан Армстронг
Alun Armstrong
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Дата рождения
17 июля 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Энфилд-Плейн, Англия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Алана Армстронга
Родился 17 июля 1946 года. Энфилд-Плейн, Англия, Великобритания.
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Фильмография Алана Армстронга
Смешная корова
комедия, драма
2017, Великобритания
6.0
Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик
2006, США
7.0
Все о любви
драма, мелодрама, триллер, фантастика
2003, США / Германия / Дания / Швеция / Канада / Франция / Япония / Великобритания / Нидерланды / Италия / Испания
6.0
Святой
боевик, триллер, мелодрама
1997, США
6.0
Ужасно большое приключение
драма, комедия
1995, Великобритания
6.0
Считанные секунды
боевик, фантастика, ужасы
1992, США
6.0
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