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Планета №51
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Planet 51
Планета №51
2009 / Испания / Великобритания
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6.9
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30
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Переводчик
Рецензия
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