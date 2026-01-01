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Эшли Джонсон
Ashley Johnson
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Эшли Джонсон
Эшли Джонсон
Ashley Johnson
Дата рождения
9 августа 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Камарилло, Калифорния, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.3
Легенда о Vox Machina
(2022)
8.3
Убийство
(2011)
8.3
Мстители
(2012)
Фильмография Эшли Джонсон
Среди нас
комедия, фантастика
2026, США
Могучая девятка
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
8.2
Одни из нас
драма, боевик, ужасы
2023, США
8.3
Легенда о Vox Machina
комедия, приключения, фэнтези
2022, США
7.7
Ближе некуда
комедия, анимация
2020, США
8.1
Бесконечный поезд
приключения, фэнтези, детектив, анимация
2019, США
7.8
Мастера секса
драма, мелодрама, исторический
2013, США
8.3
Мстители
The Avengers
боевик
2012, США
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