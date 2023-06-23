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Чего хотят женщины Чего хотят женщины
Киноафиша Фильмы Чего хотят женщины Отзывы о фильме «Чего хотят женщины»
What Women Want Чего хотят женщины 2000 / США
8.7 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Чего хотят женщины»

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Артур 23 июня 2023, 13:14
Оценка
Типичная романтическая комедия, но с интересной "изюминкой")
Хороший юмор и его много! Персонажи правдоподобны, сюжет хорош, да и актёрская игра на высоте.
Вообще, сама идея с тем, что главный герой может читать мысли женщин довольно неплохая. Это определённо что-то новенькое в подобном жанре фильмов.
Любителям романтической истории обязателен к просмотру
23 июня 2023, 13:14 Ответить
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