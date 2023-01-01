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The Proposal Предложение 2009 / США
7.5 Оцените
167 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма Предложение

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучшая комедийная роль
Номинант
Лучшая комедийная роль
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший WTF момент
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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