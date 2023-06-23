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The Proposal Предложение 2009 / США
8.2 Оцените
165 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Предложение»

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Артур 23 июня 2023, 11:04
Оценка
Классный сюжет, хоть и довольно предсказуем. Самый очаровательный фильм Сандры Буллок (ИМХО), да ещё и Райан Рейнольдс в главной роли. Прекрасный фильм для вечернего просмотра с девушкой под вкусняшки)
23 июня 2023, 11:04 Ответить
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