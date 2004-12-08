Набережная Орфевр, 36, 2004

В Париже вот уже несколько месяцев хозяйничает банда неуловимых и опасных преступников. Чуть ли не каждый день они умудряются совершать нападения на хорошо охраняемые банки, и каждый раз выходят сухими из воды.

У двух талантливых и амбициозных полицейских – Лео Вринкса, начальника Отдела по борьбе с бандитизмом, и Дэниса Клейна, главы Отдела по борьбе с организованной преступностью, появляется реальный шанс подняться по служебной лестнице. Шеф полиции Роберт Манчини, их добрый друг, ставит им следующее условие: тот, кто сумеет разоружить банду налетчиков, станет Шефом полиции знаменитого Управления по адресу Набережная Орфевр, 36.

Между двумя суперполицейскими разворачивается настоящая борьба. Бывшие друзья, а ныне непримиримые враги, испытывают разногласия буквально во всем – начиная от методов поимки преступников и заканчивая выбором подчиненных. Кроме того, вот уже много лет между ними стоит прекрасная женщина Камилль Вринкс. А если дело касается женщины, то компромиссов быть не может!