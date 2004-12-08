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Набережная Орфевр, 36 Набережная Орфевр, 36
Киноафиша Фильмы Набережная Орфевр, 36
36 Quai des Orfevres

Набережная Орфевр, 36, 2004

2004 / Франция
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

В Париже вот уже несколько месяцев хозяйничает банда неуловимых и опасных преступников. Чуть ли не каждый день они умудряются совершать нападения на хорошо охраняемые банки, и каждый раз выходят сухими из воды.

У двух талантливых и амбициозных полицейских – Лео Вринкса, начальника Отдела по борьбе с бандитизмом, и Дэниса Клейна, главы Отдела по борьбе с организованной преступностью, появляется реальный шанс подняться по служебной лестнице. Шеф полиции Роберт Манчини, их добрый друг, ставит им следующее условие: тот, кто сумеет разоружить банду налетчиков, станет Шефом полиции знаменитого Управления по адресу Набережная Орфевр, 36.

Между двумя суперполицейскими разворачивается настоящая борьба. Бывшие друзья, а ныне непримиримые враги, испытывают разногласия буквально во всем – начиная от методов поимки преступников и заканчивая выбором подчиненных. Кроме того, вот уже много лет между ними стоит прекрасная женщина Камилль Вринкс. А если дело касается женщины, то компромиссов быть не может!

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 31 марта 2005
Премьера онлайн 11 июня 2021
Премьера в мире 8 декабря 2004
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Оливье Маршаль
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
Рошди Зем
Рошди Зем
Валерия Голино
Валерия Голино
Даниэль Дюваль
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Набережная Орфевр, 36 1 постер
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Набережная Орфевр, 36

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ничего такой, жизненный. А Вринкс порой очень напоминал нашего Жеглова: как внешне (в профиль, харя-то потолще будет :-)), так и отношением к сковывающим его нелегкую работу законам.
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