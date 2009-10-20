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Постер фильма Я, Дон Жуан
6.9
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6.9

Я, Дон Жуан

, 2009
Io, Don Giovanni
Испания, Италия / мюзикл, драма, исторический / 18+
Постер фильма Я, Дон Жуан
6.9

В ролях

Лоренцо Балдуччи
Lorenzo Da Ponte
Тобиас Моретти
Тобиас Моретти
Giacomo Casanova
Эннио Фантастичини
Серджо Форести
Карло Лепоре
Франческа Инауди
Франко Интерленги
Эулалия Рамон
Nobildonna
Sergi Roca
Lorenzo giovane
Anna Saura Ramón
Bambina battezzata
Франческо Барилли
Vescovo
Елена Куччи
Елена Куччи
Francesca Barbarigo
Режиссер Карлос Саура
Сценарист Карлос Саура, Raffaello Uboldi, Alessandro Vallini
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Италия
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 20 октября 2009
Дата выхода
20 октября 2009 Италия
12 мая 2010 Франция
14 октября 2010 Южная Корея 15
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $253 078
Производство Intervenciones Novo Film 2006 Aie, Radio Plus, Edelweiss Production
Другие названия
Io, Don Giovanni, I, Don Giovanni, Bendeniz, Don Juan, Don Giovanni - Naissance d'un opéra, Don Giovanni, naissance d'un opéra, Én, Don Giovanni, Ich, Don Giovanni, Ja, Don Giovanni, Untitled Carlos Saura Project, Аз, дон Жуан, Я, Дон Жуан, ドン・ジョヴァンニ　天才劇作家とモーツァルトの出会い

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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