ПроизводствоIntervenciones Novo Film 2006 Aie, Radio Plus, Edelweiss Production
Другие названия
Io, Don Giovanni, I, Don Giovanni, Bendeniz, Don Juan, Don Giovanni - Naissance d'un opéra, Don Giovanni, naissance d'un opéra, Én, Don Giovanni, Ich, Don Giovanni, Ja, Don Giovanni, Untitled Carlos Saura Project, Аз, дон Жуан, Я, Дон Жуан, ドン・ジョヴァンニ 天才劇作家とモーツァルトの出会い
Рейтинг фильма
6.9
Оцените14 голосов
6.8IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
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