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Нападение на 13-й участок Нападение на 13-й участок
Киноафиша Фильмы Нападение на 13-й участок
Assault on Precinct 13

Нападение на 13-й участок, 2005

2005 / США / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Наши дни, здание старейшего в Детройте полицейского участка, намеченного к сносу. Однажды, накануне Нового года, группа преступников решает освободить своего предводителя Мариона Бишопа, который был временно заключен под стражу в этом самом участке вместе с наркоманом Беком, мошенником Смайли и членом банды Анной. Полицейские во главе с сержантом Джейком Руником, а также находящиеся вместе с ними в осаде задержанные нарушители закона на протяжении всей ночи должны противостоять вооруженным бандитам...
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 3 февраля 2005
Премьера онлайн 6 апреля 2021
Премьера в мире 19 января 2005
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Жан-Франсуа Рише
Жан-Франсуа Рише
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Мария Белло
Мария Белло
Дреа де Маттео
Дреа де Маттео
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нападение на 13-й участок 2 постера
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Нападение на 13-й участок смотреть онлайн

Нападение на 13-й участок
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
sofi_ 2 апреля 2015, 12:51
… а я вот вообще не поняла, зачем ему реплики дали … да еще этот его жуткий смех… и шерстка на голове – ему НЕ идет…!!!!

Corax, я ведь не ошибаюсь, ты на сайте Ленинграда…???)))
sofi 2 апреля 2015, 12:51
100% боевик ... и ничего больше... главное что все динамично...!!! только по моему фигово, что в прокат вышли сразу 2 картины в названии которых есть цифра 13
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саундтрек фильма Нападение на 13-й участок
Кадры из фильма Все кадры
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