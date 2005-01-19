Нападение на 13-й участок, 2005

Наши дни, здание старейшего в Детройте полицейского участка, намеченного к сносу. Однажды, накануне Нового года, группа преступников решает освободить своего предводителя Мариона Бишопа, который был временно заключен под стражу в этом самом участке вместе с наркоманом Беком, мошенником Смайли и членом банды Анной. Полицейские во главе с сержантом Джейком Руником, а также находящиеся вместе с ними в осаде задержанные нарушители закона на протяжении всей ночи должны противостоять вооруженным бандитам...

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