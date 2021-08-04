Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Жан-Франсуа Рише
Жан-Франсуа Рише
Jean-François Richet
О персоне
Фильмография
Новости
Жан-Франсуа Рише
Jean-François Richet
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 июля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Жана-Франсуа Рише
Родился 2 июля 1966 года. Париж, Франция.
Развернуть
Фильмография Жана-Франсуа Рише
Видок: Охотник на призраков
приключения, исторический
2018, Франция
6.0
Кровный отец
драма
2016, Франция
6.0
Этот неловкий момент
комедия
2015, Франция
7.0
Враг государства №1
триллер, драма, биография, боевик
2008, Франция
7.0
Нападение на 13-й участок
драма, боевик, ужасы, триллер, криминал
2005, США / Франция
6.0
The Plane
боевик, приключения, триллер
, США / Великобритания
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Съемки нового боевика с Джерардом Батлером начнутся в этом месяце
В фильме также сыграют модель Келли Гейл и Майк Колтер.
Написать
4 августа 2021 15:44
Московский международный кинофестиваль откроет фильм «Видок: Император Парижа»
Приключенческий экшн с Венсаном Касселем представят на несколько месяцев раньше российской премьеры.
Написать
11 апреля 2019 13:11
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»