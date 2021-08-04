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Жан-Франсуа Рише

Jean-François Richet
Жан-Франсуа Рише
Жан-Франсуа Рише Jean-François Richet
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Дата рождения
2 июля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Жана-Франсуа Рише

Родился 2 июля 1966 года. Париж, Франция. 

Фильмография Жана-Франсуа Рише
Видок: Охотник на призраков
Видок: Охотник на призраков
приключения, исторический 2018, Франция
6.0
Кровный отец
Кровный отец
драма 2016, Франция
6.0
Этот неловкий момент
Этот неловкий момент
комедия 2015, Франция
7.0
Враг государства №1
Враг государства №1
триллер, драма, биография, боевик 2008, Франция
7.0
Нападение на 13-й участок
Нападение на 13-й участок
драма, боевик, ужасы, триллер, криминал 2005, США / Франция
6.0
The Plane
боевик, приключения, триллер , США / Великобритания
0.0
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4 августа 2021 15:44
Московский международный кинофестиваль откроет фильм «Видок: Император Парижа» Приключенческий экшн с Венсаном Касселем представят на несколько месяцев раньше российской премьеры.
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11 апреля 2019 13:11
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