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Враг государства №1
Отзывы о фильме «Враг государства №1»
Mesrine: L'ennemi public n° 1
Враг государства №1
2008 / Франция
Трейлер
7.4
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Васек03
2 апреля 2015, 12:51
Поживём увидим
2 апреля 2015, 12:51
0
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indian
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение eremeev от 12/11/2008 - 12:35:50
Матье Альмарик играет ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ "Враг государства №1: Легенда", где речь идет уже о заматеревышем Жаке Мерине, который, как заправский анархист-индивидуалист ведет собственную "войну" с государством и Законом, почему его действительно официально и объявляют "врагом государства №1". И в конце концов, устраивают ему ловушку и убивают. Но его Легеда жива до сих пор и помирать не собирается.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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indian
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Paul от 13/11/2008 - 13:21:45
Хотелось бы заметить в адрес Paul: "критик" Роман Волобуев, мягко говоря, необъективен. Один заголовок чего стоит - "Нудный фильм про французского бандита". Ну и текст соответствующий. Между тем фильм "Враг государства №1" - экшн-триллер. Там крутой коктейль из ограблений, перестрелок, насилия, убийств, погонь, побегов, любовных романов, секса... Жака Мерина не просто так до сих пор помнят во Франции. И не даром его объявили во Франции "врагом государства №1". Так что на предложение Paul выбирать между Волобуевым, которому фильм (и сам Жак Мерин в блестящем исполнении Касселя) не понравился, и Марусей, которой фильм, напротив, понравился, я бы посоветовал каждому: доверяйте самим себе.
И еще: вторая часть называется не "Враг государства №2" (вообще-то, так скорее должен бы называться сиквел "Врага государства с Уиллом Смитом - фильма, вышедшего на экраны 10 лет назад), а "Враг государства №1: Легенда".
Кому интересно: в сегодняшних "Известиях" - интревью с Венсаном Касселем.
http://www.izvestia.ru/culture/article3122414/
2 апреля 2015, 12:51
0
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indian
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение indian от 13/11/2008 - 13:54:56
Приношу свои извинения Paul и всем камрадам!
Я допустил ошибку в названии рецензии Романа Волобуева. На самом деле она называется
"Первая серия монотонной биографии французского бандита".
Вот что такое излишне полагаться на память...
2 апреля 2015, 12:51
0
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indian
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 13/11/2008 - 23:02:18
Камрад! Скажите честно, а вы где там "французский лес" увидели? Там действие во Франции - ТОЛЬКО в ПАРИЖЕ! (в первой части). А Лес - это КАНАДА! Спутаь нельзя никак, потому как лес там появляется, мягко говоря, не сразу (пости треть действия фильма - это Канада). По чесноку - фильм-то смотрели?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Sus
2 апреля 2015, 12:51
Я так и думал, что многие этот фильм не поймут. Да, фильм сложен, в психологическом факторе,
там очень много жестоких убийств и не очень приятных моментов! А как иначе то?
Ведь этот фильм фактически автобиография легендарного преступника, который держал государство в страхе, многие годы!
Он и должен быть ублюдком! А что касается скукотищи полной, то вы друзья мои загнули!
Мне лично не пришлось скучать ни минуты и не только мне! Фильм ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Матье Альмарик играет ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ "Враг государства №1: Легенда", где речь идет уже о заматеревышем Жаке Мерине, который, как заправский анархист-индивидуалист ведет собственную "войну" с государством и Законом, почему его действительно официально и объявляют "врагом государства №1". И в конце концов, устраивают ему ловушку и убивают. Но его Легеда жива до сих пор и помирать не собирается.
Хотелось бы заметить в адрес Paul: "критик" Роман Волобуев, мягко говоря, необъективен. Один заголовок чего стоит - "Нудный фильм про французского бандита". Ну и текст соответствующий. Между тем фильм "Враг государства №1" - экшн-триллер. Там крутой коктейль из ограблений, перестрелок, насилия, убийств, погонь, побегов, любовных романов, секса... Жака Мерина не просто так до сих пор помнят во Франции. И не даром его объявили во Франции "врагом государства №1". Так что на предложение Paul выбирать между Волобуевым, которому фильм (и сам Жак Мерин в блестящем исполнении Касселя) не понравился, и Марусей, которой фильм, напротив, понравился, я бы посоветовал каждому: доверяйте самим себе.
И еще: вторая часть называется не "Враг государства №2" (вообще-то, так скорее должен бы называться сиквел "Врага государства с Уиллом Смитом - фильма, вышедшего на экраны 10 лет назад), а "Враг государства №1: Легенда".
Кому интересно: в сегодняшних "Известиях" - интревью с Венсаном Касселем.
http://www.izvestia.ru/culture/article3122414/
Приношу свои извинения Paul и всем камрадам!
Я допустил ошибку в названии рецензии Романа Волобуева. На самом деле она называется
"Первая серия монотонной биографии французского бандита".
Вот что такое излишне полагаться на память...
Камрад! Скажите честно, а вы где там "французский лес" увидели? Там действие во Франции - ТОЛЬКО в ПАРИЖЕ! (в первой части). А Лес - это КАНАДА! Спутаь нельзя никак, потому как лес там появляется, мягко говоря, не сразу (пости треть действия фильма - это Канада). По чесноку - фильм-то смотрели?
там очень много жестоких убийств и не очень приятных моментов! А как иначе то?
Ведь этот фильм фактически автобиография легендарного преступника, который держал государство в страхе, многие годы!
Он и должен быть ублюдком! А что касается скукотищи полной, то вы друзья мои загнули!
Мне лично не пришлось скучать ни минуты и не только мне! Фильм ✊
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