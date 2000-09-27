Отзывы о фильме
В престижном колледже в Альпах совершено зверское убийство, которое расследует опытный комиссар полиции Пьер Ньеманс. Тем временем в другом местечке происходит еще одно, весьма странное преступление — кто-то раскапывает и оскверняет могилу 10-летней девочки.
Это дело ведет молодой детектив Макс Керкерьян. Кажется, между данными событиями нет связи. Но она существует! И когда оба полицейских обнаруживают ее, доселе виденные ими заурядные злодеяния постепенно меркнут по сравнению с тем сердцем тьмы, куда приведут их поиски правды. Смертельно опасной правды…
|8 июня 2001
|Великобритания
|3 мая 2001
|Венгрия
|19 апреля 2001
|Германия
|29 марта 2001
|Греция
|27 сентября 2000
|Италия
|21 января 2001
|Канада
|2 ноября 2001
|Португалия
|29 июня 2001
|США
|27 сентября 2000
|Франция
|3 мая 2001
|Чехия
|10 февраля 2001
|Южная Корея
|15