Постер фильма Багровые реки
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
2 постера
Багровые реки

Багровые реки

Les rivières pourpres 18+
О фильме

О фильме

В престижном колледже в Альпах совершено зверское убийство, которое расследует опытный комиссар полиции Пьер Ньеманс. Тем временем в другом местечке происходит еще одно, весьма странное преступление — кто-то раскапывает и оскверняет могилу 10-летней девочки.

Это дело ведет молодой детектив Макс Керкерьян. Кажется, между данными событиями нет связи. Но она существует! И когда оба полицейских обнаруживают ее, доселе виденные ими заурядные злодеяния постепенно меркнут по сравнению с тем сердцем тьмы, куда приведут их поиски правды. Смертельно опасной правды…

Страна Франция
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 27 сентября 2000
Дата выхода
8 июня 2001 Великобритания
3 мая 2001 Венгрия
19 апреля 2001 Германия
29 марта 2001 Греция
27 сентября 2000 Италия
21 января 2001 Канада
2 ноября 2001 Португалия
29 июня 2001 США
27 сентября 2000 Франция
3 мая 2001 Чехия
10 февраля 2001 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $60 103 680
Производство Légende Films, Gaumont, TF1 Films Production
Другие названия
Les rivières pourpres, The Crimson Rivers, Los ríos de color púrpura, De blodröda floderna, Die purpurnen Flüsse, Los ríos color púrpura, Purpurne reke, Bíbor folyók, Crimson River, Crimson Rivers, De blodrøde floder, De røde elvene, Dòng Sông Máu, Grimizne rijeke, I fiumi di porpora, Kızıl Nehirler, Kraujo upes, Los ríos púrpura, Os Crimes dos Rios de Púrpura, Porfyra potamia, Purppuravirrat, Purpurjõed, Purpurové řeky, Purpurové rieky, Purpurowe rzeki, Râuri de purpură, Rios Vermelhos, Πορφυρά ποτάμια, Багровые реки, Багряні ріки, Пурпурните реки, クリムゾン・リバー, 暗流, 赤色追緝令
Режиссер
Матье Кассовиц
Матье Кассовиц
В ролях
Жан Рено
Жан Рено
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Надя Фарес
Надя Фарес
Доминик Санда
Карим Белхадра
Карим Белхадра
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Багровые реки
Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса 6.4
Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса (2004)
Нитро Раш 4.9
Нитро Раш (2016)
Предчувствие любви 5.9
Предчувствие любви (2013)
22 пули. Бессмертный 7.0
22 пули. Бессмертный (2010)
Замкнутый круг 6.4
Замкнутый круг (2009)
Враг государства №1 7.4
Враг государства №1 (2008)
Империя волков 6.7
Империя волков (2005)
Братство волка 7.4
Братство волка (2001)
Васаби 7.4
Васаби (2001)
Видок 6.7
Видок (2001)
Доберман 7.2
Доберман (1997)
Метиска 6.1
Метиска (1993)
Фильм находится в подборках
Лучшие французские фильмы Лучшие французские фильмы

Рейтинг фильма

6.7

6.7
12 голосов
6.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Багровые реки - смотреть в онлайн-кинотеатре

Багровые реки

Похожие фильмы онлайн

Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса
 
Нитро Раш
 
22 пули. Бессмертный
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
