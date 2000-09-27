В престижном колледже в Альпах совершено зверское убийство, которое расследует опытный комиссар полиции Пьер Ньеманс. Тем временем в другом местечке происходит еще одно, весьма странное преступление — кто-то раскапывает и оскверняет могилу 10-летней девочки.

Это дело ведет молодой детектив Макс Керкерьян. Кажется, между данными событиями нет связи. Но она существует! И когда оба полицейских обнаруживают ее, доселе виденные ими заурядные злодеяния постепенно меркнут по сравнению с тем сердцем тьмы, куда приведут их поиски правды. Смертельно опасной правды…