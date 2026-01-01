Скупаю в Fix Price осенью такие коврики по 10 штук и режу на квадраты: на даче и дома заменили мне сразу 5 полезных вещей

Капроновые колготки отправляются на свалку истории: модницы нашли замену, на которой невозможно оставить стрелки и затяжки

Фейхоа сырым не ем — варю джем-пятиминутку: аромат и вкус такие мощные, что даже клубничное варенье отдыхает

Суп на первое, сложный тест – на десерт: вспомните 5 шедевров советского кино по кадру с официанткой?

«Звенит ноябрьская вьюга – и тесты просит супруга»: угадайте 6 фильмов СССР по зимним кадрам, пока не выпал первый снег

Этот детективный мини-сериал не отпускает от первого кадра и до самого конца: Кидман, конечно, шикарная актриса

Злодей пострашнее Магнето: в этом триллере великий Патрик Стюарт пугает сильнее, чем все враги «Людей Икс» вместе взятые

Забудете «отвратный 8 сезон “Невского”», как страшный сон: сразу 3 крутых детектива стартуют в начале ноября — в №3 «оживает» Белова

«Полдень» и «Трудно быть богом» шедеврами не стали, но этот забытый фильм по Стругацким — почти идеал: «В один ряд с шедеврами Тарковского»

ИИ превратила в котиков героев кино СССР: угадаете по нейрофотке с хвостатыми 9/9 золотых хитов?