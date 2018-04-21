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Нина Дорошина
Nina Doroshina
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Нина Дорошина
Нина Дорошина
Nina Doroshina
Дата рождения
3 декабря 1934
Возраст
83 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
21 апреля 2018
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Нины Дорошиной
Родилась 3 декабря 1934 года. Москва, СССР (Россия).
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