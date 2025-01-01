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Мужики!

Muzhiki! 18+
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О фильме

Главный герой фильма, Павел Зубов, сразу же после армии отправляется работать на Север. Из письма матери молодой мужчина узнал, что его невеста Настя изменила ему и родила ребенка. Поэтому он принял решение не возвращаться на малую родину. Однако спустя несколько лет родителям хитростью удается заманить Павла домой. Дело в том, что мать героя ошиблась - первенец Насти был ей родным внуком. Не дождавшись возвращения любимого, девушка вышла замуж за другого, родила еще одного ребенка и усыновила третьего. Не так давно Настя умерла, а ее муж-художник спился. Теперь троим ребятишкам грозит детдом, но Павел не может этого допустить.

  • Роли Полины, Степки и Павлика исполнили Ирина Иванова, Михаил Бузылев-Крэцо и Петр Крылов. Из них троих лишь Михаил в дальнейшем стал артистом, выступал в театре “Ромэн” и снимался в эпизодических ролях в кино. 
  • Съемки фильма в основном проходили в селе Татарка Ставропольского края. Собаку по кличке Рекс сыграл пес, настоящие хозяева которого были местными жителями. 
  • Исполнитель главной роли Александр Михайлов поначалу отказывался от участия в съемках - история казалась ему слишком неправдоподобной. Но после знакомства со сценаристом Валентином Михайловым (Дьяченко), положившим в основу сюжета случай из своей жизни, наконец дал свое согласие.

Во время службы в армии Павел Зубов узнал из письма матери об измене своей невесты Насти. Домой он не вернулся и остался работать на Севере. Но неожиданная смерть Насти заставила его приехать в родное село. Там-то и выяснилось, что мать ошиблась, отправляя то письмо. Настя любила Павла всегда, и теперь у него подрастает дочь Полина. Нелегко далось Зубову решение взять на себя ответственность за судьбу не только родной дочери, но и двух сыновей Насти.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 6 июня 1981
Дата выхода
6 июня 1981 Россия 0+
10 октября 1981 США
Производство Мосфильм, Trete Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Muzhiki!, Мужики!.., Apaszerepben, Les Gars, Männer, Mężczyźni, Miehet ja Polina, Peasants, Rapaziada!, Vater werden..., 新しい家族
Режиссер
Искра Бабич
В ролях
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Ирина Иванова
Ирина Иванова
Мария Андрианова
Леонард Варфоломеев
Петр Крылов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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Мужики!

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