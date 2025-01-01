Главный герой фильма, Павел Зубов, сразу же после армии отправляется работать на Север. Из письма матери молодой мужчина узнал, что его невеста Настя изменила ему и родила ребенка. Поэтому он принял решение не возвращаться на малую родину. Однако спустя несколько лет родителям хитростью удается заманить Павла домой. Дело в том, что мать героя ошиблась - первенец Насти был ей родным внуком. Не дождавшись возвращения любимого, девушка вышла замуж за другого, родила еще одного ребенка и усыновила третьего. Не так давно Настя умерла, а ее муж-художник спился. Теперь троим ребятишкам грозит детдом, но Павел не может этого допустить.
Во время службы в армии Павел Зубов узнал из письма матери об измене своей невесты Насти. Домой он не вернулся и остался работать на Севере. Но неожиданная смерть Насти заставила его приехать в родное село. Там-то и выяснилось, что мать ошиблась, отправляя то письмо. Настя любила Павла всегда, и теперь у него подрастает дочь Полина. Нелегко далось Зубову решение взять на себя ответственность за судьбу не только родной дочери, но и двух сыновей Насти.
|6 июня 1981
|Россия
|0+
|10 октября 1981
|США