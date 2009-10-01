«Тело Дженнифер»: Рецензия Киноафиши

Тема жертвоприношения девственниц, актуальная с «Начала времен», в «Теле Дженнифер» получила еще более сатирическое продолжение. Здесь группа незадачливых инди-рокеров, распечатав из Интернета тайное магическое заклинание, приносит в жертву девственницу, дабы ублажить сатану и стяжать себе мировую славу. Однако жертвенная овечка оказывается, по ее собственному признанию, давным-давно лишенной невинности, притом с обеих сторон, так что ритуал идет вкривь и вкось, а в главную героиню вселяется похотливый демон-каннибал. В связи с чем следуют девятый вал высоконечистотных шуток и целая серия зверских разрываний плоти в заброшенных домах и прилегающих к ним лесных массивах.

Режиссер Карин Кусама, до этого снимавшая кино про подвиги Эон Флакс и про женские бои, и сценаристка Диабло Коуди (в миру – Брук Бьюзи-Хант), бывшая стриптизерка и автор «Джуно», явно решили сделать «Кэрри» наоборот. Если у Стивена Кинга и Брайана Де Пальмы сюжет венчается тотальным пожаром возмездия, то здесь, собственно, мистическая акция начинается с того, как главная героиня в экстрабуквальном смысле зажигает, спалив дотла единственный городской кабак. Вместо забижаемой одноклассниками тихони вырисовывается стервозная секс-бомба, «несущаяся свои прелести, как самонаводящиеся торпеды» и интересующаяся лишь тем, «куда вставляют Русалочке» (чувствуется предыдущий профессиональный опыт сценаристки).

Впрочем, этими милыми шалостями дело не исчерпывается. Дженнифер по кличке Вагиниал и ее лучшая подруга по кличке Тампакс оживленно перебрасываются фразами о том, что «после распятия к жизни никто не вернулся», а маме Тампакс снится, как ее ненаглядную дочурку «пытались прибить к дереву огромными молотками и толстенными гвоздями, словно Иисуса Христа». Рядом с трансформировавшейся Дженнифер возникает буквально тот же зоопарк (пожалуй даже, в еще более расширенном составе), при помощи которого Ларс фон Триер пытался доказать в «Антихристе», что природа – церковь сатаны, и женщина – пророк его, а то и первейший священнослужитель. От кожи демонизированной главной героини идет инфернальный пар, внутренности начинают лететь направо и налево, и в воздухе ощутимо пахнет эстрогенами и экзорцизмом.

Конечно же, все персонажи фильма – прожженные милашки: и сама Дженнифер, натягивающая нечто розовое с алыми сердечками и любознательно осведомляющаяся: «Я не читала “Гамлета”. Так он трахнул свою маму?»; и юноша Колин, заботливо поправляющий пирсинг перед зеркалом; и, разумеется, герой Дж. К. Симмонса, носящий вместо руки пиратский крюк и время от времени элегантно приподнимающий им сползшие на нос очки. Конечно же, нон-стоп-обсуждение позывов подростковой животрепещущей плоти придает необходимую пряность этому «Сексу в большом аду», а частое упоминание Гамлета, Иисуса и Рокки Хоррора говорит о недюжинном интеллектуальном потенциале конструкторов – или, вернее, конструкторш – «Тела Дженнифер». Возможно даже, именно так будет выглядеть место, куда попадут после смерти многие обитатели нашей планеты, включая, вне всякого сомнения, и авторов Jennifer’s Body. Тем не менее мы уверены, что в деле мировой эволюции мелкие бесы озабоченных американских школ – боковая и тупиковая ветвь, никак не дотягивающая до высот жанра, а самонаводящееся торпедоносное тело Дженнифер, при всех книксенах и реверансах в его адрес, явно не способно тягаться с Телом Господним в рекрутинге человеческих душ.

Vlad Dracula