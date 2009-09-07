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Тело Дженнифер. Отрывок 1
Тело Дженнифер. Отрывок 1
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Дата публикации: 7 сентября 2009
Тело Дженнифер
– Главная героиня — участница команды болельщиц — в один день становится одержима и начинает убивать юношей небольшого города, в котором живет. Лучшая подруга должна найти способ остановить адски разбушевавшуюся чирлидершу.
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