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Тело Дженнифер - отрывок 1
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Тело Дженнифер. Отрывок 1

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Дата публикации: 7 сентября 2009
Тело Дженнифер – Главная героиня — участница команды болельщиц — в один день становится одержима и начинает убивать юношей небольшого города, в котором живет. Лучшая подруга должна найти способ остановить адски разбушевавшуюся чирлидершу.
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6.1 Тело Дженнифер
Тело Дженнифер ужасы, комедия, триллер, фантастика, 2009, США
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