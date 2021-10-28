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Карин Кусама
Карин Кусама
Karyn Kusama
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Карин Кусама
Karyn Kusama
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Дата рождения
21 марта 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Карин Кусама
Родилась 21 марта 1968 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Карин Кусама
Время возмездия
боевик, триллер, драма
2018, США
6.0
Тело Дженнифер
ужасы, комедия, триллер, фантастика
2009, США
6.0
Эон Флакс
боевик, драма, приключения, фантастика, триллер
2005, США
6.0
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