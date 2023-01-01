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Тело Дженнифер Тело Дженнифер
Киноафиша Фильмы Тело Дженнифер Награды и номинации фильма Тело Дженнифер
Jennifer's Body Тело Дженнифер 2009 / США
6.2 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Награды и номинации фильма Тело Дженнифер

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучший испуг
Победитель
Лучший WTF момент
Номинант
Золотая малина 2010 Золотая малина 2010
Худшая женская роль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Баба Яга спасает мир
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2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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