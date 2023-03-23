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Постер фильма Джонни и Клайд
2.6
Киноафиша Фильмы Джонни и Клайд
2.6

Джонни и Клайд

, 2023
Johnny & Clyde
США / боевик / 18+
Постер фильма Джонни и Клайд
2.6

О фильме

Джонни и Клайд безумно влюблены, да и просто безумны. Они парочка отвязных и очень стильных психопатов и серийных убийц. Останавливаться любовники не намерены, пока однажды не встречают достойную соперницу. Их целью становится богатое казино, которое принадлежит эксцентричной криминальной диве — красотке Алане. Джонни и Клайд готовят план по ограблению заведения, но им невдомек, что у владелицы есть секретное оружие. Заручившись поддержкой опасных отбросов общества всех мастей, Джонни и Клайд бросаются в бой, который обещает быть жарким.

В ролях

Меган Фокс
Меган Фокс
Alana Hart
Ванесса Энджел
Ванесса Энджел
Susan
Бай Лин
Бай Лин
Zhang
Эван Джогиа
Эван Джогиа
Johnny
Роберт ЛаСардо
Candlestick
Аджани Расселл
Аджани Расселл
Clyde
Тайсон Риттер
Тайсон Риттер
Guy
Армен Гаро
Randall Lock
Шон Рингголд
One Time
Ник Принсип
Ник Принсип
Bakwas
Ник Принсип
Ник Принсип
Bakwas
Режиссер Том ДеНуччи
Сценарист Ник Принсип, Том ДеНуччи
Композитор Jason Soudah
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 марта 2023
Премьера в мире 23 марта 2023
Дата выхода
23 марта 2023 Австралия
23 марта 2023 Дания 15
17 августа 2023 Южная Корея 18

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Производство Hyperborea Films, LaSalle Productions, Tax Incentive Finance
Другие названия
Johnny & Clyde, Johnny & Clyde - Parceiros no Crime, Джонни и Клайд, Johnny And Clyde, Johnny und Clyde

Рейтинг фильма

2.6
Оцените 13 голосов
2.5 IMDb
Обновлено 26 апреля 2023

Отзывы о фильме

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