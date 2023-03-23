Джонни и Клайд безумно влюблены, да и просто безумны. Они парочка отвязных и очень стильных психопатов и серийных убийц. Останавливаться любовники не намерены, пока однажды не встречают достойную соперницу. Их целью становится богатое казино, которое принадлежит эксцентричной криминальной диве — красотке Алане. Джонни и Клайд готовят план по ограблению заведения, но им невдомек, что у владелицы есть секретное оружие. Заручившись поддержкой опасных отбросов общества всех мастей, Джонни и Клайд бросаются в бой, который обещает быть жарким.
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