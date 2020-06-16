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Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
Dennis Hopper
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Деннис Хоппер
Dennis Hopper
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Дата рождения
17 мая 1936
Возраст
74 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
29 мая 2010
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Деннис Хоппер
Родился 17 мая 1936 года. Додж-Сити, Канзас, США.
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Фильмография Деннис Хоппер
Альфа и Омега: Клыкастая братва
приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США / Индия
7.0
Американский выскочка
фэнтези, комедия
2008, США
6.0
Челси со льдом
документальный
2008, США
7.0
Элегия
драма
2008, США
6.0
Съемки в Палермо
драма
2008, Германия / Франция / Италия
7.0
Не совсем Голливуд
документальный
2008, Австралия / США
7.0
Адская поездка
триллер, драма, боевик
2008, США
5.0
На трезвую голову
драма, комедия
2008, США
7.0
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