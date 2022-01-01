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Скорость
Скорость, 1994: актеры и роли
Speed
Скорость
1994 / США
8.0
Оцените
37
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Скорость, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Де Бонт
Jan de Bont
В ролях
Киану Ривз
Keanu Reeves
Деннис Хоппер
Dennis Hopper
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Джо Мортон
Joe Morton
Джефф Дэниелс
Jeff Daniels
Алан Рак
Alan Ruck
Гленн Пламмер
Glenn Plummer
Ричард Лайнбэк
Richard Lineback
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