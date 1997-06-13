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Скорость 2: контроль над круизом Скорость 2: контроль над круизом
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Speed 2: Cruise Control

Скорость 2: контроль над круизом, 1997

1997 / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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О фильме

Опасные приключения преследуют Энни по пятам. Не успев прийти в себя после головокружительной поездки на автобусе в первой части, она оказывается втянутой в новое, и на этот раз еще более масштабное происшествие. Отправившись в круиз по Карибскому морю вместе со своим новым ухажером Алексом, она надеялась вдоволь позагорать, насладиться комфортом фешенебельного лайнера и продемонстрировать свои лучшие купальники и вечерние наряды. Каково же было ее возмущение, когда лайнер и все его пассажиры оказались, захвачены безумным террористом, готовым потопить корабль, если его требования не будут выполнены. Но к счастью Алекс работает в полиции в отряде спецназа. Он пользуется огромным авторитетом в своей области, и поэтому воспринимает вызов террориста как личное оскорбление. Теперь перед ним стоит задача обезвредить террориста, спасти пассажиров и доказать Энни, что она не зря тратит на него свою молодость. Террорист предусмотрел все, все кроме разъяренного спецназовца на борту...

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1997
Премьера в России 13 ноября 1997
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 13 июня 1997
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $160 000 000
Режиссер
Ян Де Бонт
Ян Де Бонт
В ролях
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Джейсон Патрик
Джейсон Патрик
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Патрика Дарбо
Лоис Чайлз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Скорость 2: контроль над круизом 2 постера
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