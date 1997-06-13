Скорость 2: контроль над круизом, 1997

Опасные приключения преследуют Энни по пятам. Не успев прийти в себя после головокружительной поездки на автобусе в первой части, она оказывается втянутой в новое, и на этот раз еще более масштабное происшествие. Отправившись в круиз по Карибскому морю вместе со своим новым ухажером Алексом, она надеялась вдоволь позагорать, насладиться комфортом фешенебельного лайнера и продемонстрировать свои лучшие купальники и вечерние наряды. Каково же было ее возмущение, когда лайнер и все его пассажиры оказались, захвачены безумным террористом, готовым потопить корабль, если его требования не будут выполнены. Но к счастью Алекс работает в полиции в отряде спецназа. Он пользуется огромным авторитетом в своей области, и поэтому воспринимает вызов террориста как личное оскорбление. Теперь перед ним стоит задача обезвредить террориста, спасти пассажиров и доказать Энни, что она не зря тратит на него свою молодость. Террорист предусмотрел все, все кроме разъяренного спецназовца на борту...