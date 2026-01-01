Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Скорость Награды и номинации фильма Скорость

Награды и номинации фильма Скорость 1994

Оскар 1995 Оскар 1995
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Best Special Effects
Номинант
 Best Special Effects
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995 MTV Movie & TV Awards 1995
Best On-Screen Duo
Победитель
Best On-Screen Duo
Победитель
Most Desirable Female
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Лучший злодей
Победитель
Best Action Sequence
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
 Most Desirable Male
Номинант
