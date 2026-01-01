Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Горничная»
1
Фильмы
Скорость
Награды и номинации фильма Скорость
Награды и номинации фильма Скорость 1994
Оскар 1995
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Best Special Effects
Номинант
Best Special Effects
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best On-Screen Duo
Победитель
Best On-Screen Duo
Победитель
Most Desirable Female
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Лучший злодей
Победитель
Best Action Sequence
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Most Desirable Male
Номинант
