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Школа рока Школа рока
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The School of Rock Школа рока 2003 / США / Германия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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