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Постер фильма Сорокалетний девственник
6.8
Киноафиша Фильмы Сорокалетний девственник
6.8

Сорокалетний девственник

, 2005
The 40 Year-Old Virgin
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Сорокалетний девственник
6.8

Причины посмотреть

Факты

О фильме

40-летний кладовщик магазина электроники Энди очень одинок. У него есть большая коллекция игрушечных героев комиксов, компьютерные игры и караоке, но совершенно нет друзей. Коллеги по работе считали его маньяком, но, пообщавшись с ним поближе, узнали, что причина странного поведения в том, что у Энди никогда не было секса. Коллеги решают помочь Энди, но научить «старую собаку» новым трюкам оказывается очень непросто.

  • Сцена, где Энди удаляет волосы на груди, была снята с одного дубля на пять камер. Волосы на груди Стива Карелла удаляли на самом деле. Карелл сказал режиссеру Джадду Апатоу: «Это должно быть по-настоящему. Будет не так смешно, если это будет имитация или спецэффект». 
  • Стива Карелла очень смутило, что его пожилые родители решили посмотреть этот фильм. 
  • Готовясь к роли, Стив Карелл сбросил более 13 кг. Сначала Джадд Апатоу сомневался, стоит ли ему это делать, но затем признал, что решение было правильным, поскольку это лишь подчеркнуло, что главный герой так долго оставался девственником из-за своей стеснительности, а не из-за внешности.
  • По словам Сета Рогена, Стив Карелл так переживал, что студия решит отменить фильм, что попросил сценаристов подготовить запасную версию сценария, в которой бы не было ни единого слова ненормативной лексики.

40-летний Энди Стицер добился в жизни многого. У него непыльная и хорошо оплачиваемая работенка в магазине по продаже электронной бытовой техники, хорошие друзья, а также милая квартирка, в которой находится гордость Энди – коллекция игрушечных героев и комиксов. Однако его жизнь лишена простых человеческих радостей, которые доступны большинству людей его возраста. Дело в том, что у Энди никогда не было секса. Его приятели и коллеги относятся к этому по-разному. Одни считают Энди чудаком, другие же лезут из кожи вон, чтобы помочь ему наверстать упущенное. Но все напрасно. Ничто не может заставить их друга расстаться с девственностью, пока он не встречает 40-летнюю Триш, мать троих детей. Друзья Энди начинают с нетерпением ждать "счастливого события", однако вскоре они с ужасом узнают, что новоявленная парочка решила построить свои взаимоотношения на полном отказе от секса.

В ролях

Стив Карелл
Стив Карелл
Andy
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Триш
Пол Радд
Пол Радд
Дэвид
Романи Малко
Романи Малко
Джей
Сет Роген
Сет Роген
Cal
Шелли Мэлил
Haziz
Лорен Берман
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Бет
Джейн Линч
Джейн Линч
Paula
Лесли Манн
Лесли Манн
Nicky
Сьюзи Накамура
Сьюзи Накамура
Челси Смит
Режиссер Джадд Апатоу
Сценарист Джадд Апатоу, Стив Карелл
Композитор Лайл Уоркмен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 11 августа 2005
Премьера в мире 11 августа 2005
Дата выхода
29 сентября 2005 Россия UPI 16+
6 октября 2005 Австралия
29 сентября 2005 Беларусь
14 октября 2005 Болгария
23 сентября 2005 Бразилия
2 сентября 2005 Великобритания
6 октября 2005 Венгрия 12
28 сентября 2005 Германия
19 августа 2005 Гонконг III
23 сентября 2005 Дания A
29 сентября 2005 Израиль
28 сентября 2005 Испания 18
13 января 2006 Италия
29 сентября 2005 Казахстан
19 августа 2005 Канада
11 ноября 2005 Литва
29 сентября 2005 Нидерланды
29 сентября 2005 Новая Зеландия R16
7 октября 2005 Норвегия 15
29 сентября 2005 Португалия
11 августа 2005 США
29 сентября 2005 Украина
7 октября 2005 Финляндия K-16
9 ноября 2005 Франция
11 ноября 2005 Швеция Btl
14 октября 2005 Эстония
4 ноября 2005 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $26 000 000
Сборы в мире $177 496 931
Производство Universal Pictures, Apatow Productions
Другие названия
The 40 Year Old Virgin, Virgen a los 40, The 40-Year-Old Virgin, The 40 Year-Old Virgin, Сорокалетний девственник, 4 банке, а невин, 40 anni vergine, 40 ans et encore puceau, 40 ans, toujours puceau, 40 let panic, 40 rokov panic, 40 Tuổi Vẫn Còn Zin, 40 v. ja neitsyt, 40 yaşlı bakirə, 40 Year-Old Virgin, 40 Yıllık Bekar, 40 yoshli bokir, 40-aastane neitsi, 40-letni devicnik, 40-letni prawiczek, 40-ties ir vis dar skaistus, 40-гoдишният девственик, 40歳の童貞男, 40處男, A 40 éves szűz, Junfer u četrdesetoj, Jungfrau (40), männlich, sucht, Jungfrau (40), männlich, sucht..., Nevainīgs 40 gadu vecumā, O Virgem de 40 Anos, Parthenos eton 40, Untitled Steve Carell Project, Verge als 40, Virgem aos 40 Anos, Virgen a los 40 años, Virgin la 40 de ani, Παρθένος, ετών 40, Күнәға батпаған 40 жастағы азамат, Сорокарічний та незайманий, 40-річний незайманий, The 40-Year-Old Virgin (Extended Version), 40 il Bakir, The 40 Year Old Virgin: Unrated Edition, 40 Ans Toujours Puceau, 40살까지 못해본 남자, 光棍四十一枝花

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 15 декабря 2023
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саундтрек фильма Сорокалетний девственник

Цитаты

Cal Ты теперь гей?
David Нет, я не гей. Я просто целибат.
Cal Мне кажется... это звучит гейски. Хочу, чтобы ты знал — это, типа, первый разговор из трёх, который ведёт к тому, что ты становишься геем. Вот этот, потом через год: «Знаешь, я, наверное, снова хочу начать встречаться, но, кажется, мне нравятся парни», и потом большой финал: «Ой, я... я... я теперь гей.»
David [ухмыляется] Ты гей за то, что так говоришь.
Cal Я гей за то, что так говорю?
David Знаешь, как я понял, что ты гей?
Cal Как? Откуда ты знаешь, что я гей?
David Потому что ты связал себе шорты из джинсы.
Cal Знаешь, как я понял, что ты гей? Ты сам сказал, что больше не спишь с женщинами.
David Знаешь, как я понял, что ты гей?
Cal Как? Потому что ты гей? И можешь распознавать других геев?
David Знаешь, как я понял, что ты гей?
Cal Как?
David Тебе нравится Coldplay.

Отзывы о фильме

777 2 апреля 2015, 12:51
Дааа...не могу представить себе людей которым понравился этот фильм,хотя похоже такие существуют. Вообще в зале был странный смех в особо… Читать дальше…
jam_summer 2 апреля 2015, 12:51
фильм - фигня!хотел сходить отдохнуть после работы перед сном - в результате там чуть и не уснул.
в фильме три-четыре смешных момента... Эту тему,… Читать дальше…
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Новости о фильме

Кураж-Бамбей представляет: в России выйдут три фильма с эксклюзивным переводом
19 марта 2020 10:17 Кураж-Бамбей представляет: в России выйдут три фильма с эксклюзивным переводом Денис Колесников, чьим голосом в русском дубляже говорят Шелдон Купер и Барни Стинсон, озвучит несколько картин для онлайн-кинотеатра Wink.

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