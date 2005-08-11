Cal Ты теперь гей?

David Нет, я не гей. Я просто целибат.

Cal Мне кажется... это звучит гейски. Хочу, чтобы ты знал — это, типа, первый разговор из трёх, который ведёт к тому, что ты становишься геем. Вот этот, потом через год: «Знаешь, я, наверное, снова хочу начать встречаться, но, кажется, мне нравятся парни», и потом большой финал: «Ой, я... я... я теперь гей.»

David [ухмыляется] Ты гей за то, что так говоришь.

Cal Я гей за то, что так говорю?

David Знаешь, как я понял, что ты гей?

Cal Как? Откуда ты знаешь, что я гей?

David Потому что ты связал себе шорты из джинсы.

Cal Знаешь, как я понял, что ты гей? Ты сам сказал, что больше не спишь с женщинами.

David Знаешь, как я понял, что ты гей?

Cal Как? Потому что ты гей? И можешь распознавать других геев?

David Знаешь, как я понял, что ты гей?

Cal Как?