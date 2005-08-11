40-летний кладовщик магазина электроники Энди очень одинок. У него есть большая коллекция игрушечных героев комиксов, компьютерные игры и караоке, но совершенно нет друзей. Коллеги по работе считали его маньяком, но, пообщавшись с ним поближе, узнали, что причина странного поведения в том, что у Энди никогда не было секса. Коллеги решают помочь Энди, но научить «старую собаку» новым трюкам оказывается очень непросто.
40-летний Энди Стицер добился в жизни многого. У него непыльная и хорошо оплачиваемая работенка в магазине по продаже электронной бытовой техники, хорошие друзья, а также милая квартирка, в которой находится гордость Энди – коллекция игрушечных героев и комиксов. Однако его жизнь лишена простых человеческих радостей, которые доступны большинству людей его возраста. Дело в том, что у Энди никогда не было секса. Его приятели и коллеги относятся к этому по-разному. Одни считают Энди чудаком, другие же лезут из кожи вон, чтобы помочь ему наверстать упущенное. Но все напрасно. Ничто не может заставить их друга расстаться с девственностью, пока он не встречает 40-летнюю Триш, мать троих детей. Друзья Энди начинают с нетерпением ждать "счастливого события", однако вскоре они с ужасом узнают, что новоявленная парочка решила построить свои взаимоотношения на полном отказе от секса.
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|15
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|11 августа 2005
|США
|29 сентября 2005
|Украина
|7 октября 2005
|Финляндия
|K-16
|9 ноября 2005
|Франция
|11 ноября 2005
|Швеция
|Btl
|14 октября 2005
|Эстония
|4 ноября 2005
|Южная Корея
|18
в фильме три-четыре смешных момента... Эту тему,… Читать дальше…